Иранский спецназ провел учения в Ормузском проливе

Удар по условной израильской авиабазе отработали войска КСИР в рамках учений. Также маневры проводились в Ормузском проливе и Персидском заливе.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) провел комплексные учения, в ходе которых, в том числе отрабатывался удар по условной израильской авиабазе. Согласно сценарию на базе размещались самолеты F-35 ВВС ЦАХАЛ.

Также учения прошли в Ормузском проливе. В процессе маневров была проведена комбинированная воздушно-десантная и подводная операция по захвату и уничтожению пунктов управления условного противника.

Кроме того, стало известно, что в рамках маневров в Персидском заливе был осуществлен успешный пуск баллистической ракеты. Напомним, что войска КСИР, в том числе, защищают северные острова Персидского залива от возможного нападения.