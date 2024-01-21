КСИР Ирана презентовал новую крылатую ракету морского базирования

Новые ракеты помогут повысить мощь ВМС Ирана, сообщили в КСИР республики. Испытания были успешно проведены несколько дней назад.
В среду, 14 февраля, ВМС КСИР Ирана представили новую крылатую ракету морского базирования. Об этом сообщают местные СМИ.
"ВМС КСИР представили и провели успешные испытания новых крылатых ракет морского базирования в районе островов Абу-Муса и Большой Томб в Персидском заливе"
– агентство Tasnim
Ранее сообщалось, что на днях КСИР осуществил с корабля запуск двух баллистических ракет дальнего действия. Они успешно поразили цели.