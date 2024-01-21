Вестник Кавказа
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КСИР Ирана презентовал новую крылатую ракету морского базирования

Запуск ракеты в Иране
© Фото: скриншот из видео на сайте агентства Tasnim
Новые ракеты помогут повысить мощь ВМС Ирана, сообщили в КСИР республики. Испытания были успешно проведены несколько дней назад.

В среду, 14 февраля, ВМС КСИР Ирана представили новую крылатую ракету морского базирования. Об этом сообщают местные СМИ.

"ВМС КСИР представили и провели успешные испытания новых крылатых ракет морского базирования в районе островов Абу-Муса и Большой Томб в Персидском заливе"

– агентство Tasnim

Ранее сообщалось, что на днях КСИР осуществил с корабля запуск двух баллистических ракет дальнего действия. Они успешно поразили цели.

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