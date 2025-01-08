В обновленный Лачин переселяются новые жители

Сегодня в освобожденный от армянской оккупации и фактически отстроенный заново город Лачин возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Освобожденный от армянской оккупации и отстроенный заново Лачин, который накануне стал центром проведения торжеств в честь празднования Дня независимости Азербайджана, сегодня принимает своих новых жителей – в город возвращается большая группа бывших вынужденных переселенцев.

На этот раз в город Лачин возвращается 41 семья – 163 человека, которые пополнят число жителей города, передает Trend.

Четыре года назад, 1 декабря 2020 года, город Лачин в Восточно-Зангезурском экономическом районе страны был освобожден от 28-летней армянской оккупации. Город был серьезно разрушен покидавшими его оккупантами, и за четыре года он фактически был отстроен заново, поэтому его новых жителей ждут квартиры в абсолютно новых домах.

Сейчас Лачин активно развивается – его население с каждым днем растет, сейчас в отстраивающемся после оккупации городе уже живет почти тыс человек, а к 2027 году оно в рамках проекта "Большое возвращение" вырастет до 12 тыс человек. Уже сегодня в городе заново отстроено более 700 домов и жилых комплексов, заработал разрушенный оккупантами кинотеатр, прошла первая свадьба, и даже заработал общественный транспорт.