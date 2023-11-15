В новых школах Ингушетии работают тысячи педагогов

Открытие новых школ и детских садов в Ингушетии позволило трудоустроить в них более 6 тысяч молодых педагогов и воспитателей.

Активное строительство новых школ и детских садов в Ингушетии позволило не только решить проблему с двух- и трехсменкой, но и с трудоустройством молодых педагогов, сообщила на встрече с главой региона Махмудом-Али Калиматовым министр образования республики Эсет Бокова.

"Помимо посадочных мест в дошкольных образовательных организациях и учреждениях общего образования мы реализуем такую широкомасштабную важную задачу по созданию дополнительных рабочих мест. На протяжении последних четырех лет мы добились высоких показателей. 6 тыс 120 рабочих мест создано только в системе образования"

- Эсет Бокова

До конца текущего 2023 года в республике заработают еще 12 объектов образования, а это еще 1, 2 тыс рабочих мест, причем большинство из них – это детские сады в отдаленных селах республики, где их не было вообще, передает "Интерфакс".

Теперь дети в Ингушетии имеют возможность учиться в новых красивых школах, светлых оснащенных классах, получать там качественное образование, а педагогам – трудоустроиться, отметил руководитель республики.

"Благодаря всесторонней поддержке федерального центра мы обеспечиваем рабочими местами молодых специалистов выпускников вузов, которые смогут применять приобретенные в стенах высших учебных заведений свои знания на практике, повышать квалификацию, научатся работать с детьми приносить пользу республике"

- Махмуд-Али Калиматов