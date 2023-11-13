Школы Дагестана примут детей из сектора Газа

Более 30 детей, эвакуированных из палестинского анклава, будут жить в Дагестане. Дети будут учиться в школе, в том числе с педагогами, знающими арабский язык.

Часть эвакуированных из сектора Газа людей будет размещена в Дагестане, детей беженцев планируется устроить в школы и детские сады.

Всего в республику прибудут 28 детей школьного возраста и пятеро дошкольников. Образовательные учреждения они будут посещать в селе Гамиях.

"Запланировано обучение детей в Гамияхской средней общеобразовательной школе. Прекрасная новая школа, всеми условиями располагающая… Все условия будут созданы, будет обучение русскому языку, доставка будет школьными автобусами осуществляться"

– глава минобрнауки Дагестане Яхья Бучаев

Дошкольники могут быть приняты в сельский детский сад, уточнил министр.

Власти республики выделили свыше 8 млн рублей на размещение прибывающих беженцев, для этого выделена база отдыха. Накануне в Дагестане приняли первую группу из 50 человек, включающую 20 несовершеннолетних, сегодня прибудет вторая группа.

Часть прибывших лиц говорит на русском языке, некоторые знают только арабский. В Дагестане имеются педагоги, которые займутся обучением детей, не владеющих русским.