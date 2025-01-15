В Новороссийске устраняют последствия ночного урагана

Сильный северо-восточный ветер бушует в Новороссийске. Поломаны светофоры, перевернуты автомобили, оборваны электропровода. Ведутся восстановительные работы.

В Новороссийске из-за непогоды введен режим повышенной готовности, мощные порывы ветра накануне вечером и в ночное время привели к ряду происшествий, коммунальщики работают над их устранением, поделился глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Ветер силой до 35 м/с прогнозируется на курорте. Ранее власти призвали жителей без необходимости не выходить на улицу.

"С ночи на улицах города-героя специалисты коммунальных и дорожных служб совместно со Службой спасения проводят работы по ликвидации последствий норд-оста"

– Кравченко

Поломаны три светофора и два дорожных знака, повреждена одна остановка, повалены 12 деревьев, выявлены десятки обрывов проводов - это привело к аварийным отключениям электричества. Накануне ветер на дороге Новороссийск – Кабардинка перевернул фуру, временно была перекрыта одна полоса движения.

Городские службы продолжают обрабатывать поступающие от населения заявки, добавил мэр курорта. Также ведется обследование территорий.

Мощный ветер, согласно прогнозам, может бушевать в городе до вечера 10 февраля.