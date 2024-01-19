В нескольких округах Ставрополья ввели ограничения из-за очагов птичьего гриппа

Птичий грипп стал причиной ограничений в нескольких округах Ставропольского края. В зону наблюдения попали десятки населенных пунктов.

В ряде округов Ставропольского края ввели ограничительные мероприятия из-за птичьего гриппа. Об этом сказано в постановлении губернатора региона.

Ограничения действуют в Грачевском, Изобильненском, Новоалександровском и Петровском районах.

Ранее в регионе были найдены трупы разных видов птиц. В ходе проведенных исследований было установлено, что у них был птичий грипп.

Специалисты взяли ситуацию на контроль.

В настоящее время проводится дезинфекция, в зону наблюдения попали десятки населенных пунктов.