В нескольких округах Ставрополья ввели ограничения из-за очагов птичьего гриппа

Птичий грипп стал причиной ограничений в нескольких округах Ставропольского края. В зону наблюдения попали десятки населенных пунктов.
В ряде округов Ставропольского края ввели ограничительные мероприятия из-за птичьего гриппа. Об этом сказано в постановлении губернатора региона.
Ограничения действуют в Грачевском, Изобильненском, Новоалександровском и Петровском районах.
Ранее в регионе были найдены трупы разных видов птиц. В ходе проведенных исследований было установлено, что у них был птичий грипп.
Специалисты взяли ситуацию на контроль.
В настоящее время проводится дезинфекция, в зону наблюдения попали десятки населенных пунктов.