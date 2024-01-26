В Москву заглянет лето

Летние +11 градусов прогнозируются в Москве в эти выходные. Однако будет пасмурно, не исключены небольшие дожди.

По-настоящему летняя погода ждет москвичей в эти выходные. Прогнозируется, что столбики термометров будут стремиться к +11 градусом.

Синоптики отмечают, что весна войдет в активную фазу со дня весеннего равноденствия, которое приходится на 20 марта.

«В четверг и пятницу характер погоды не изменится. По ночам 0 - минус 5, днем от плюс 4 до плюс 9 [градусов]. В выходные погода постепенно испортится - пройдут небольшие дожди, но потепление усилится. В сумерках - 0 - плюс 5, после полудня - плюс 6-11 [градусов]»

– ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В то же время, по словам синоптика, будет пасмурно, не исключены небольшие дожди.