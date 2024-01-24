В Москве задержан брат экс-главы СНБ Армении

Российские правоохранители задержали в Москве двоюродного брата бывшего главы СНБ Армении Артура Ванецяна – Карена Ванецяна, владеющего брендом "Олейна". В Армении он объявлен в розыск за отмывание денег.

В центре Москвы на Арбате полицейские задержали находящегося в розыске двоюродного брата экс-главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна – Карена Ванецяна, владеющего компанией Exoil Group (бренд "Олейна"), сообщает Telegram-канал "112".

Армянские правоохранители объявили бизнесмена в розыск за отмывание денег с использованием должностных полномочий – как полагает следствие, Ванецян незаконно получил в пользование имущество на 14,5 млрд драмов (почти 3,5 млрд рублей), передает Sputnik Армения.

В ноябре 2023 г. Антикоррупционный суд Армении по требованию Генпрокуратуры страны заочно арестовал гражданина Швейцарии и Армении Карена Ванецяна, в отношении которого было возбуждено уголовное дело – как выяснило следствие, на незаконные средства он путем махинаций приобрел 12,5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината и скрылся в неизвестном направлении.

Впрочем, сдаваться правосудию задержанный Ванеецян не намерен – он уже заявил, российским оперативникам, что проживает в маленьком городке в Липецкой области и нигде не работает. Заявление по меньшей мере странное с учетом того, что менее года назад один из крупнейших мировых агротрейдеров Bunge за полцены продал ему бизнес в России и бренд подсолнечного масла "Олейна".