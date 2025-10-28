В Москве проходит заседание Азиатской парламентской ассамблеи

Парламентская делегация Ирана прибыла в Москву для участия в заседании Постоянного комитета Азиатской парламентской ассамблеи по социальным и культурным вопросам, а программе ее визита ряд важных встреч.

Парламентская делегация Ирана примет участие в заседании Постоянного комитета Азиатской парламентской ассамблеи по социальным и культурным вопросам, которое пройдет в Москве.

Сессия продлится три дня – с 29 по 31 октября 2025 года, она проходит под эгидой Государственной Думы России с участием представителей парламентов стран-членов со всей Азии. Участникам встречи предстоит обсудить развитие культурного и социального сотрудничества между парламентами, сохранение культурного наследия и укрепление регионального взаимодействия, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

В ходе сессии пройдут и специализированные заседания, также у иранской делегации запланированы встречи с иранскими студентами и группой предпринимателей и бизнесменов, проживающих в России.

На полях заседания запланированы двусторонние встречи парламентских делегаций, в ходе которых будут обсуждаться взаимные вопросы сотрудничества, в них примут участие представители 18 стран, в числе которых Россия, Иран, Азербайджан, Бахрейн, Камбоджа, Пакистан, Катар, Турция, ОАЭ, Таиланд, Саудовская Аравия, Таджикистан, Киргизия, Малайзия, Иордания, Беларусь, Индия, Китай, а также несколько международных организаций.

Напомним, Азиатская парламентская ассамблея, насчитывающая более 40 стран-членов, работает над расширением многостороннего сотрудничества, укреплением культурной и социальной интеграции и развивает связи между парламентами стран-участниц. Ее постоянный секретариат находится в Тегеране.