В Москве продолжают гостить холода

В столичном регионе будет холодно и скользко. В Москве до -15 днем, в Подмосковье – до -18 градусов днем. На дорогах гололедица.

Синоптики прогнозируют, что сегодня в Москве днем воздух не «прогреется» выше -15 градусов, по области – может быть еще холоднее – до 18 градусов ниже нуля. синоптики не исключают гололедицы.

«В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус 21 градуса, местами прогнозируется небольшой снег»

– Гидрометцентр России

Что касается выходных, то днем в субботу днем термометры покажут до -14 градусов днем, в воскресенье морозы начнут отступать: днем будет до -11 градусов.