В Москве ожидается плюс 29

Сегодня погода в Москве будет жаркой, температура воздуха поднимется до 30 градусов, есть вероятность небольших дождей. В следующие дни такая погода продолжится.
Погода в Москве и области в среду порадует любителей жары - 29-30 градусом обещают метеорологи.
«Температура воздуха в Москве составит от 27 до 29 градусов тепла, по области от плюс 25 до плюс 30 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 м/c»
– Гидрометцентр России
Солнце на небе будет сменяться облаками, в Подмосковье не исключены короткие осадки. Атмосферное давление немного выше нормы.
30-градусная жара, согласно прогнозам специалистов, будет стоять в регионе до конца недели.