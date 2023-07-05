В Москве ожидается плюс 29

Опубликовано: 6:24, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня погода в Москве будет жаркой, температура воздуха поднимется до 30 градусов, есть вероятность небольших дождей. В следующие дни такая погода продолжится.

Погода в Москве и области в среду порадует любителей жары - 29-30 градусом обещают метеорологи.

«Температура воздуха в Москве составит от 27 до 29 градусов тепла, по области от плюс 25 до плюс 30 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 м/c»

– Гидрометцентр России

Солнце на небе будет сменяться облаками, в Подмосковье не исключены короткие осадки. Атмосферное давление немного выше нормы.

30-градусная жара, согласно прогнозам специалистов, будет стоять в регионе до конца недели.