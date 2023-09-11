В Москве наступает бабье лето

Опубликовано: 13:19, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жителям Москвы пообещали бабье лето. В течение ближайших нескольких суток столбики термометров в дневное время не будут опускаться ниже плюс 18-20 градусов.

Наступившая неделя порадует жителей Москвы настоящим бабьим лето. Об этом рассказали в центре погоды "Фобос".

По словам ведущего специалиста центра, потепление в столице началось 10 сентября, а во вторник оно достигнет пиковых значений.

"Со вторника по четверг москвичей ждет зрелое бабье лето и идеальные условия погоды с почти летним дневным прогревом воздуха. В сумерках свежо, плюс 6 - плюс 11, а днем довольно тепло, плюс 18 - плюс 23, что близко к климатической норме августа"

– Евгений Тишковец

Он подчеркнул, что 15 сентября местами пройдет дождь и температура упадет на несколько градусов, но уже на следующий день теплая погода вернется.

"Однако в выходные инициативу вновь перехватит погожий антициклон, но станет ощутимо прохладнее. По ночам минимальные термометры покажут плюс 4 - плюс 9, в разгар днем плюс 13 - плюс 18, а это уже строго многолетние показатели сентября"

– метеоролог