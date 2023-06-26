В Москве и Подмосковье отменили режим КТО

Опубликовано: 9:44, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве и Московской области перестали действовать все ограничения, связанные с режимом КТО. Их отменили с 09:00.

Сегодня утром в Москве и Московской области отменили режим контртеррористической операции.

"В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей <...> принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 09 часов 00 минут 26 июня 2023 года"

– говорится в пресс-релизе Национального антитеррористического комитета

Об отмене всех ограничений, связанных с режимом КТО, также объявил мэр столицы.

"Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции. <...> Еще раз благодарю москвичей за спокойствие и понимание"

– заявил Сергей Собянин



Он также сообщил, что школьный выпускной состоится в ближайшую субботу, 1 июля.