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В Москве будет тепло и облачно

В Москве будет тепло и облачно
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 21 градуса. Осадков не прогнозируется.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сегодня в Москве установится облачная погода с прояснениями. Осадков не прогнозируется. Столбики термометров днем будут подниматься до плюс 21 градуса. Ночью похолодает до плюс семи градусов.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

В московской области также без осадков, температура воздуха будет подниматься от плюс 17 до плюс 22 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.

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