В Москве будет тепло и облачно

В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 21 градуса. Осадков не прогнозируется.
Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сегодня в Москве установится облачная погода с прояснениями. Осадков не прогнозируется. Столбики термометров днем будут подниматься до плюс 21 градуса. Ночью похолодает до плюс семи градусов.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.
В московской области также без осадков, температура воздуха будет подниматься от плюс 17 до плюс 22 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.