Вестник Кавказа

В Москве будет снежно и до -4

В Москве будет снежно и до -4
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Синоптики поделились прогнозами относительно погоды в Москве и Московской области. Сообщается, что в регионе установится достаточно комфортная погода с небольшим морозцем. Днем столбики термометров не опустят ниже -4 градусов.

Синоптики прогнозируют, что сегодня в столичном регионе установится «мягкая» погода. Днем столбики термометров не опустятся ниже -4 градусов. Облачно, возомнен снег. Однако из-за высокой влажности, ощущаться легкий мороз будет сильнее.
В вечерние часы начнется падение температуры – до -4 градусов, а ночью возможно до 6 градусов ниже нуля.
Атмосферное давление в пределах нормы – 740 мм ртутного столба.

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