В столичный регион ненадолго заглянула оттепель

В Москве и Подмосковье потеплело – температура воздуха поднялась до нуля градусов, но продержится такая погода недолго – уже вечером подморозит, а к выходным в регион вернется зима.

Сегодня в столичном регионе будет облачно, но тепло – возможен небольшой снег с дождем, а температура воздуха составит от -1 до +1 градуса, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Небольшие осадки, местами умеренные (снег, мокрый снег). Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, по области от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер юго-восточный, 6–11 м/c"

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 738 мм ртутного столба.

Но уже вечером похолодает до -3 градусов, а к выходным и вовсе вернется пусть мягкая, но зима – с морозами до -10 градусов и ветром, прогнозируют синоптики.