В СКФО прогнозируют сильные осадки

Северо-Кавказский федеральный округ сегодня ждет очередной удар погодной стихии: спасатели прогнозируют возможное нарушение жизнеобеспечения ряда его регионов.

Сильные снегопады, которые сегодня обрушатся на Северный Кавказ, могут стать причиной всевозможных техногенных аварий: более других это угрожает Чечне и Ингушетии, предупреждает МЧС России.

"По данным Гидрометцентра России и ФЦ ВНИИ ГОЧС, 23 января существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в Северо-Кавказском федеральном округе на территории Ингушетии и Чечни"

- МЧС России

В регионах СКФО сегодня ожидаются очень сильные осадки: очень сильный снег, снег с дождем, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях – непогода также затронет Дагестан и Карачаево-Черкесию.