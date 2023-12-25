На Ставрополье придут снегопады и морозы

На Ставрополье похолодает до -17 градусов, в ветер усилится до 14 м/с. Также синоптики прогнозируют обильные снегопады.

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Ставропольском крае: столбики термометров опустятся до -17 градусов, также начнутся снегопады.

Так, днем в понедельник похолодает до -6 градусов, в столице региона от -4 до -6 градусов. Пройдет снег.

Во вторник ночью уже до -14 градусов и ветер до 10 м/с. Днем снег продолжится, температура поднимется до -8 градусов. Ветер усилится до 5-10 м/с с порывами до 11-14 м/с.

В Среду днем уже до -17 градусов ночью, в дневные часы около -8 градусов, ветер продолжит дуть со скоростью до 11 м/с.