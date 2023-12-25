Снегопад не пустил грузовики в Ставрополь

Плохая погода внесла свои коррективы в транспортное сообщение в Ставрополе. Власти края ввели ограничения на въезд для грузовых машин.

Ставрополь ввел на территории города ограничения для проезда грузового транспорта из-за снегопада. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

"В связи со сложившимися негативными погодными условиями въезд в Ставрополь грузовому транспорту временно ограничен"

- пресс-служба УГИБДД по Ставрополью

Сотрудники полиции задействованы на въездах в город. Для того чтобы автомобилисты смогли дождаться нормализации дорожной ситуации, были организованы стоянки.

Дорожники обещают в скором времени начать очередной этап обработки дорожного полотна. После того как снег будет убран, движение транспорта восстановят.