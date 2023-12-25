Вестник Кавказа

Ставрополье начнет выпускать больше рабочих

Молодые люди
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Колледжи и техникумы Ставрополья нарастят выпуск рабочих. Планируется открыть дополнительно 500 бюджетных мест.

В профессиональных учебных заведениях Ставропольского края появится больше рабочих специальностей: планируется открыть дополнительно 500 мест с финансированием из регионального бюджета.

"Со следующего учебного года увеличиваем на 500 количество бюджетных мест в колледжах и техникумах. Они будут готовить по таким направлениям, как сварочное производство, строительство, агрономия, ветеринария, химическая отрасль и другим"

– губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

По его словам, в выборе профессий участвовали местные работодатели, которые испытывают острый дефицит кадров. Губернатор подчеркнул, что выбор рабочей специальности позволит молодым людям стать востребованными высокооплачиваемыми специалистами на своей малой родине.

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