Ставрополье начнет выпускать больше рабочих

Колледжи и техникумы Ставрополья нарастят выпуск рабочих. Планируется открыть дополнительно 500 бюджетных мест.
В профессиональных учебных заведениях Ставропольского края появится больше рабочих специальностей: планируется открыть дополнительно 500 мест с финансированием из регионального бюджета.
"Со следующего учебного года увеличиваем на 500 количество бюджетных мест в колледжах и техникумах. Они будут готовить по таким направлениям, как сварочное производство, строительство, агрономия, ветеринария, химическая отрасль и другим"
– губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
По его словам, в выборе профессий участвовали местные работодатели, которые испытывают острый дефицит кадров. Губернатор подчеркнул, что выбор рабочей специальности позволит молодым людям стать востребованными высокооплачиваемыми специалистами на своей малой родине.