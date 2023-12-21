Новые промпроизводства открылись в Ингушетии

В Ингушетии открываются новые промышленные предприятия. В частности, были запущены цеха по пошиву спецодежды и обуви, а также комбинат по производству детского питания.

В Ингушетии продолжают открываться промышленные производства с частотой одно производство в год.

«В 2020 году в целях улучшения ситуации в промышленном секторе экономики была начата реанимация простаивающих промышленных предприятий. За это время в регионе успешно реанимировано три крупных простаивающих промышленных предприятия»

– пресс-служба главы и правительства республики.

Так, в 2022 году на простаивающих промзонах запустили выпуск спецодежды и обуви. В минувшем году, благодаря частным инвестициям удалось восстановить работу комбината по производству питания для детей. Вся продукция комбината уже поступила на прилавки местных магазинов.