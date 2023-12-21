Ингушетия будет производить сжиженный газ

В Ингушетии построят первый в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) завод по производству сжиженного природного газа, сообщили в пресс-службе главы республики Махмуда-Али Калиматова.
"Планируется, что комплекс будет производить 12 780 тонн сжиженного природного газа в год. Параллельно будет строиться криогенный топливораздаточный пункт на федеральной трассе Р-217 "Кавказ", проходящей по территории республики… Общая стоимость проекта составляет 518,3 млн рублей, срок реализации - до 2025 года"
- пресс-служба главы Ингушетии
Завод позволит вдвое снизить затраты на грузоперевозки популяроного газомоторного топлива, которое сейчас доставляется в регион с других российских заводов.
"Мы построим первый малотоннажный завод в Северо-Кавказском федеральном округе, занимающийся этой деятельностью… Запуск подобного производства… приведет к мультипликативному эффекту в области переоборудования грузовой и жилищно-коммунальной техники, а также легкового автотранспорта на новый вид моторного топлива"
- Махмуд-Али Калиматов
Продукция нового предприятия будет распределяться и в соседние регионы СКФО. Построен завод будет в Карабулаке, уже заключен договор на его подключение к сетям газораспределения, разрабатываются техусловия на подключение к электросетям.