Вестник Кавказа

В Монголии возродят древнюю столицу Чинхисхана

модель древнего Каракорума
© Фото: Richard Mortel, Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Древняя столица Чинхисхана обретет новую жизнь. На этом месте построят новый передовой административный город. К разработке генплана Каракорума приглашаются иностранцы.

Тендер на разработку генплана развития нового города на месте древней столицы империи Чингисхана объявили в Монголии.

"Зарубежные и отечественные организации, команды и частные лица приглашаются к участию в открытом тендере на разработку геплана развития нового города Хархорин на месте древней столицы Монгольской империи"

– правительство Монголии

Каким будет новый Каракорум?

Хархорин или Каракорум разместится на почти 190 тыс га земель. Возрожденная древняя столица станет новым административным городом и центром развития Монголии. Сюда постепенно планируется переместить правительство страны, различные министерства, будет возведен президентский дворец, под трехэтажное здание выделят 60 га.

В планах также строительство международного аэропорта имени внука Чингисхана - Мункэ хан. Авиагавань будет размещаться в 50 км от города.

Каракорум будет развиваться в рамках концепции умного города, проживать в нем будет около 500 тыс человек, большая часть дорог будет отведена для общественного транспорта, велосипедистов, пешеходов.

Каракорум - столица Чингисхана

В настоящее время от древней столицы империи Чингисхана времен Монгольской империи 1235-1260 годов остались в основном руины. Они находятся на территории поселения Хархорин, руины Каракорума включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Каракоруме расположен музейный комплекс Хархорум, численность местного населения очень небольшая.

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