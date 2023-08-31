В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

В Монако только что завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. На данной стадии сыграют 32 команды.
Состав всех групп выглядит следующим образом:
A: "Бавария" (Германия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Копенгаген" (Дания), "Галатасарай" (Турция)
B: "Севилья" (Испания), "Арсенал" (Англия), "ПСВ" Эйндховен (Нидерланды), "Ланс" (Франция)
C: "Наполи" (Италия), "Реал" Мадрид (Испания), "Брага" (Португалия) "Унион" Берлин (Германия)
D: "Бенфика" (Португалия), "Интер" (Италия), "Зальцбург" (Австрия), "Реал Сосьедад" (Испания)
E: "Фейеноорд" (Нидерланды), "Атлетико" Мадрид (Испания), "Лацио" (Италия), "Селтик" (Шотландия)
F: ПСЖ (Франция), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Милан" (Италия), "Ньюкасл" (Англия)
G: "Манчестер Сити" (Англия), "Лейпциг" (Германия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Янг Бойз" (Швейцария)
H: "Барселона" (Испания), "Порту" (Португалия), "Шахтер" Донецк (Украина), "Антверпен" (Бельгия)