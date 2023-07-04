В Минюсте Грузии прокомментировали лечение Саакашвили

Опубликовано: 23:55, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: социальные сети министерства юстиции Грузии

В Минюсте Грузии заявили, что Михаил Саакашвили лечится в лучшей клинике Тбилиси. В ведомстве при этом призвали экс-главу государства соблюдать рекомендации медиков.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили проходит лечение в лучшей клинике Тбилиси. Такое заявление сделал во вторник глава Минюста страны. По словам Рати Брегадзе, в клинике "Вивамед" для экс-главы государства созданы все условия и соблюдают все его права.

Он подчеркнул, что здоровье Саакашвили находится в его же руках, и если политик не соблюдает лечение и ест то, что хочет, Минюст не способен заставить его лечиться и потреблять в пищу те продукты, которые ему рекомендовали врачи.

"Призываем искренне заинтересованных в выздоровлении заключенного людей и самого заключенного вместо обреченных на корню манипуляций исполнять рекомендации врачей и принимать пищу в таких количествах и такого типа, как говорят врачи"

– заявил министр.

Ранее на этой неделе Саакашвили принял дистанционное участие в заседании суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он показал свое исхудавшее тело и обратился к руководству страны с призывом извиниться за то, что они довели его до такого состояния.