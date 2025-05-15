В МИД Турции подтвердили визит Фидана в Россию

Визит главы МИД Турции Фидана в Москву продлится с 26 по 27 мая. В ходе поездки он намерен провести несколько встреч и обсудить двусторонние отношения.

Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Россию с рабочим визитом 26-27 мая, сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

В ходе визита Хакан Фидан рассчитывает провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым, а также другими высокопоставленными лицами страны, включая помощника президента Владимира Мединского, главу Минобороны Андрея Белоусова.

Планируется, что на переговорах в Москве будут подробно обсуждены двусторонние отношения в торговле, энергетике, туризме, и оценить будущие шаги, которые необходимо предпринять для их дальнейшего развития.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захаров рассказала, что Сергей Лавров и Хакан Фидан, помимо прочих вопросов, обсудят урегулирование украинского кризиса.