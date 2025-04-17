Вестник Кавказа

Лавров обсудит с Фиданом украинское урегулирование

Лавров обсудит с Фиданом украинское урегулирование
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главы МИД России и Турции обсудят пути решения конфликта на Украине, а также ряд региональных тем.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава российской дипломатии Сергей Лавров встретится с коллегой из Турции Хаканом Фиданом и обсудит урегулирование кризиса на Украине.

"Ситуация в регионе, в мире в целом. Классический набор. У нас есть с Турцией, что обсудить на всех этих треках. Безусловно, без ситуации вокруг Украины я даже не помню, какие переговоры у министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова проходили"

– Мария Захарова 

Ранее стало известно, что глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Москву 25-27 мая. Планируется обсуждение ряда актуальных региональных тем. В частности, будет затронута ситуация в Сирии.

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