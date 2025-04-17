Лавров обсудит с Фиданом украинское урегулирование

Главы МИД России и Турции обсудят пути решения конфликта на Украине, а также ряд региональных тем.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава российской дипломатии Сергей Лавров встретится с коллегой из Турции Хаканом Фиданом и обсудит урегулирование кризиса на Украине.
"Ситуация в регионе, в мире в целом. Классический набор. У нас есть с Турцией, что обсудить на всех этих треках. Безусловно, без ситуации вокруг Украины я даже не помню, какие переговоры у министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова проходили"
– Мария Захарова
Ранее стало известно, что глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Москву 25-27 мая. Планируется обсуждение ряда актуальных региональных тем. В частности, будет затронута ситуация в Сирии.