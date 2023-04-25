В МИД России оценили возможность диалога с США

Опубликовано: 20:58, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

США хотят возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности, сообщили в МИД РФ. Там уточнили, что обсуждать региональные вопросы американцы не намерены.

В министерстве иностранных дел России оценили вероятность возобновления диалога с США. Как отметил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, РФ заинтересована в диалоге с США только на паритетной основе.

При этом он подчеркнул, что Москве нужен диалог не больше, чем Вашингтону.

Кроме того, замглавы МИД также поведал, что США хотят восстановить диалог лишь по вопросам, касающихся стратегической стабильности. Обсуждать региональные вопросы американская сторона на намерена, уточнил он.