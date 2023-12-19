Вестник Кавказа

В Махачкале прошла первая ярмарка детских поделок

В Махачкале прошла первая ярмарка детских поделок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Дагестана организовали первую в республике ярмарку детских поделок. Ее участниками стали представители власти Дагестана.

В Махачкале состоялась первая в Дагестане ярмарка детских поделок "Новогодний калейдоскоп", мероприятие было организовано в историческом парке "Россия - моя история", пишет пресс-служба Минобразования региона. 

Участниками ярмарки стали замглавы дагестанского парламента Камиль Давдиев, руководитель Комитета по образованию и науке парламента республики Елена Павлюченко и первый замглавы министерства РФ Аида Далгатова. 

Павлюченко поблагодарила образовательное ведомство за данное мероприятие. По ее словам, ярмарку необходимо проводить каждый год. В заключение она выразила благодарность детям и их наставникам за труд. 

В свою очередь замглавы ведомства Далгатова подчеркнула, что учителя и преподаватели внесли существенный вклад в сохранение традиций и воспитание нового поколения.

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