В Махачкале прошла первая ярмарка детских поделок

В столице Дагестана организовали первую в республике ярмарку детских поделок. Ее участниками стали представители власти Дагестана.

В Махачкале состоялась первая в Дагестане ярмарка детских поделок "Новогодний калейдоскоп", мероприятие было организовано в историческом парке "Россия - моя история", пишет пресс-служба Минобразования региона.

Участниками ярмарки стали замглавы дагестанского парламента Камиль Давдиев, руководитель Комитета по образованию и науке парламента республики Елена Павлюченко и первый замглавы министерства РФ Аида Далгатова.

Павлюченко поблагодарила образовательное ведомство за данное мероприятие. По ее словам, ярмарку необходимо проводить каждый год. В заключение она выразила благодарность детям и их наставникам за труд.

В свою очередь замглавы ведомства Далгатова подчеркнула, что учителя и преподаватели внесли существенный вклад в сохранение традиций и воспитание нового поколения.