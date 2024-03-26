В Магасе проходит Всероссийская ярмарка вакансий

Предприятия из 13 российских регионов представили больше десяти тысяч вакансий на Всероссийской ярмарке, которая проходит в столице Ингушетии. Не остались в стороне и местные предприятия – они представили еще 500 рабочих мест.

Всероссийская ярмарка вакансий, которая стартовала в столице Ингушетии Магасе, вызвала вполне ожидаемый интерес у соискателей – на их выбор представлено более 10,5 тыс рабочих мест, сообщает пресс-служба главы Ингушетии.

"Мероприятие посетили более 1,1 тыс человек. На ярмарке они ознакомились с условиями на рынке труда, востребованными профессиями, прошли собеседования с представителями организаций, узнали о возможностях профессиональной подготовки и многое другое"

- пресс-служба Махмуд-Али Калиматова

Свои вакансии на ярмарке представили 13 регионов России, еще 500 вакансий предложили местные предприятия, а около 150 посетителей уже получили предложения от работодателей, передает "Интерфакс".

Организатор ярмарки - Минтруд России, таким образом в ведомстве планируют в течение ближайших 6 лет снизить общий уровень безработицы в регионе вдвое – с 27,8% до 13,5%. Также за это время будет создано как минимум 21,4 тыс новых рабочих мест.