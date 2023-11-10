Вестник Кавказа

В Лачин переезжает еще 21 семья

В Лачин переезжает еще 21 семья
© Фото: Trend
Возвращение жителей в Лачин продолжается в Азербайджане. Сегодня в город вернется 21 семья.

Очередная колонна с бывшими вынужденными переселенцами выехала этим утром из Баку в Лачин.

Спустя три десятилетия жители города могут вернуться в родные места, в освобожденный и восстановленный город. Сегодня в Лачин вернется 21 семья - 81 человек. Автоколонна с азербайджанскими переселенцами выдвинулась ранним утром из ЖК «Гобу Парк 3».

Число жителей Лачина достигло 1326 человек, в город вернулись уже 346 семей.

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