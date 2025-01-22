В Крыму заработает качественная и дешевая мобильная связь

Уже завтра в Крыму и Севастополе начнет работать качественная и дешевая мобильная связь, которую предоставит федеральный оператор "СберМобайл" – он будет использовать инфраструктуру "Миранды", но по своим тарифам.

В регионах Крыма и в Севастополе уже завтра, 29 мая, заработает мобильная связь от "СберМобайл" – он станет первым из федеральным оператором сотовой связи на полуострове, сообщила пресс-служба оператора.

Оператор будет работать виртуально, используя инфраструктуру местного бренда "Миранда", а вот тарифы на связь будут новыми и вполне лояльными, передает "Интерфакс".

Подключиться к тарифам нового оператора можно будет в любом отделении Сбербанка, онлайн или с помощью курьерской доставки, уточнили в пресс-службе.

Сейчас в Крыму работают только местные операторы сотовой связи - Win Mobile, "Волна" и "Миранда ", однако качеством их связи и тарифами население недовольно, поскольку сотовые операторы до сих пор практикуют наценку за сотовую связь на полуострове.