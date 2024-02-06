В Крыму в тестовом режиме заработал новый автобусный маршрут

В Крым пока в тестовом режиме вышел на линию очень востребованный в регионе автобус, который соединил столицу полуострова Симферополь и крупное густонаселенное село Симферопольского района Мирное, он будет совершать 12 рейсов в день.

С сегодняшнего дня из столицы Крыма Симферополя в село Мирное в Симферопольском районе полуострова начали ходить автобусы, сообщает пресс-служба ГУП РК "Крымтроллейбус".

Новый пригородный маршрут пока работает в тестовом режиме, а появился он по многочисленным просьбам жителей полуострова, которые очень заинтересованы в таком маршруте, передает "АиФ-Крым".

Окончательно график движения на маршруте будет согласовываться с жителями густонаселенного Мирного - при составлении расписания транспортные службы учтут все их предложения и пожелания, сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма.

Пока планируется, что автобус будет выполнять по 12 рейсов в день из Симферополя в Мирное и обратно, добавили в Минтрансе республики.