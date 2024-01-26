Сотня новых автобусов выйдет на маршруты в Чечне

Автобусный парк Чечни пополнился сотней новых машин. Часть маршрутов нового общественного транспорта соединит села и районные центры.
Чеченская Республика обновила автобусный парк регионы сотней новых автомобилей. Информацию об этом распространило министерство транспорта, связи и цифрового развития региона.
Отмечается, что часть автобусов выйдет на маршруты, которые соединяют сельские поселения и районные центры.
"Это позволит повысить транспортную доступность ряда маршрутов, комфорт для пассажиров, а также обеспечить бесперебойное движение транспорта"
– Минтранс Чечни
Деньги на приобретение общественного транспорта были выделены из казначейских кредитов. Всего новые автобусы будут обслуживать 37 востребованных маршрутов.