Вестник Кавказа
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Сотня новых автобусов выйдет на маршруты в Чечне

Сотня новых автобусов выйдет на маршруты в Чечне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автобусный парк Чечни пополнился сотней новых машин. Часть маршрутов нового общественного транспорта соединит села и районные центры.

Чеченская Республика обновила автобусный парк регионы сотней новых автомобилей. Информацию об этом распространило министерство транспорта, связи и цифрового развития региона.

Отмечается, что часть автобусов выйдет на маршруты, которые соединяют сельские поселения и районные центры.

"Это позволит повысить транспортную доступность ряда маршрутов, комфорт для пассажиров, а также обеспечить бесперебойное движение транспорта"

– Минтранс Чечни

Деньги на приобретение общественного транспорта были выделены из казначейских кредитов. Всего новые автобусы будут обслуживать 37 востребованных маршрутов.

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