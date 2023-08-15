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В Крыму рассказали о планах по введению курортного сбора

В Крыму рассказали о планах по введению курортного сбора
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Курортный сбор может быть введен в Крыму. Этот вопрос будет поднят в регионе после завершения СВО.

В Крыму дополнительный сбор с туристов сейчас вводить не планируется, курортный сбор поднимет ценник на отдых, рассказал глава региона.

"Пока СВО не завершится нашей победой, мы этот вопрос рассматривать не будем. Целесообразности поднимать ценник отдыха в нынешних условиях нет. Сейчас, наоборот, нужно думать, как поддерживать наших отельеров"

– Сергей Аксенов

Туристическая отрасль Крыма в этом году недосчиталась туристов, государство оказывает бизнесу поддержку, чтобы сохранить рабочие места.

Отметим, что к 15 декабря российские регионы получат право на свое усмотрение вводить курортный сбор.

Курортный сбор не будет обязательным

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