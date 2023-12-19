В Кремле представили главную елку страны

Нарядная и сверкающая новогодняя ель предстала сегодня перед посетителями Кремля. Увидеть главную елку России можно до конца праздников.

С 22 декабря в Кремле можно увидеть главное новогоднее дерево России - елка украшена и готова радовать гостей.

"Всего ель украшают более 1,5 тыс. игрушек, около 600 из них тематические"

– Управление делами президента РФ

Темой стал "Праздничный концерт", в связи с этим на елке можно увидеть украшения в виде различных музыкальных инструментов. Также главная елка увита мерцающими гирляндами и сосульками, эти украшения делают елку эффектной в темное время суток. Звезда на вершине дерева светится в любое время суток.

"Цветовая палитра проекта выполнена в золотых, перламутровых, красных и белых тонах для гармоничного дополнения общей гаммы белокаменных соборов с золотыми и серебряными куполами"

– Управление делами президента РФ

Дерево высотой 25 м и возрастом 84 года приехало в сердце столицы из Щелково 13 декабря. Полюбоваться елкой можно будет до конца праздников. Затем из древесины будут изготовлены сувениры.