Будут ли устраивать салюты на Новый год 2024 в Москве?

Москва второй год подряд останется без салютов на Новый год. Фейерверков не планируется и на Рождество.
Власти Москвы приняли решение отменить салюты в новогоднюю ночь, а также на Рождество, сообщили СМИ, сославшись на источники в городском правительстве.
"Как и в прошлом году, в этом году праздник встретим без фейерверков и салютов"
– представитель мэрии ТАСС
Напомним, встреча Нового года 2023 проходила не только без салютов, но и без проведения традиционных концертов на улицах города. За такое празднование год назад проголосовали более половины москвичей.
Стоит отметить, что новогодние салюты отменены уже более чем в двух десятках регионов РФ.
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