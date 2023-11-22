Будут ли устраивать салюты на Новый год 2024 в Москве?

Москва второй год подряд останется без салютов на Новый год. Фейерверков не планируется и на Рождество.

Власти Москвы приняли решение отменить салюты в новогоднюю ночь, а также на Рождество, сообщили СМИ, сославшись на источники в городском правительстве.

"Как и в прошлом году, в этом году праздник встретим без фейерверков и салютов"

– представитель мэрии ТАСС

Напомним, встреча Нового года 2023 проходила не только без салютов, но и без проведения традиционных концертов на улицах города. За такое празднование год назад проголосовали более половины москвичей.

Стоит отметить, что новогодние салюты отменены уже более чем в двух десятках регионов РФ.