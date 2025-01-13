В Краснодарском крае в ДТП погибли два человека

Автомобиль Porsche Cayenne врезался в дерево минувшей ночью. В результате погибли два человека, находившиеся в иномарке, включая водителя.

Смертельное ДТП случилось в ночь на пятницу в Краснодарском крае.

Автомобиль Porsche Cayenne съехал с дороги и врезался в дерево. Столкновение было сильным. В машине находились 29-летний водитель и пассажир, чья личность пока не установлена. Оба скончались на месте, получив в ДТП травмы, несовместимые с жизнью.

Происшествие случилось на дороге Тихорецк - хутор Ленинское Возрождение, информирует региональное МВД.

Отметим, что Краснодарский край - один из регионов РФ, где ежегодно случается больше всего смертельных автомобильных аварий.