В Кизилюрте передумали переносить День города

Гостей и жителей дагестанского Кизилюрта все же ждет праздник - празднование юбилея города пройдет, как и планировалось, 7 октября, сообщает пресс-служба городской администрации.
"7 октября Кизилюрт отметит 60-летие со дня основания города"
- пресс-служба администрации Кизилюрта
В рамках праздника в центре города на улице Гагарина пройдут Республиканская сельскохозяйственная ярмарка и спортивно-развлекательные мероприятия, а всех гостей праздника ждет горячий плов, традиционный горский злаковый суп, сладости и чай, - заверили в администрации, передает "Интерфакс".
Ранее власти Кизилюрта заявляли, что приняли решение отложить празднование Дня города на неопределенный срок из-за задержания мэра города Магомеда Магомедова по делу о хищениях, совершенных в период, когда он возглавлял министерство спорта Дагестана. Позже Басманный суд Москвы заключил главу города Кизилюрта и бывшего министра спорта Дагестана под арест, предъявив ему обвинение в особо крупной растрате.