В Кизилюрте передумали переносить День города

Опубликовано: 13:29, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Празднование юбилейного, 60-го по счету Дня города в дагестанском Кизилюрте, намеченное на ближайшую субботу, 7 октября, все же состоится, сообщили в горадминистрации.

Гостей и жителей дагестанского Кизилюрта все же ждет праздник - празднование юбилея города пройдет, как и планировалось, 7 октября, сообщает пресс-служба городской администрации.

"7 октября Кизилюрт отметит 60-летие со дня основания города"

- пресс-служба администрации Кизилюрта

В рамках праздника в центре города на улице Гагарина пройдут Республиканская сельскохозяйственная ярмарка и спортивно-развлекательные мероприятия, а всех гостей праздника ждет горячий плов, традиционный горский злаковый суп, сладости и чай, - заверили в администрации, передает "Интерфакс".

Ранее власти Кизилюрта заявляли, что приняли решение отложить празднование Дня города на неопределенный срок из-за задержания мэра города Магомеда Магомедова по делу о хищениях, совершенных в период, когда он возглавлял министерство спорта Дагестана. Позже Басманный суд Москвы заключил главу города Кизилюрта и бывшего министра спорта Дагестана под арест, предъявив ему обвинение в особо крупной растрате.