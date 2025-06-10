Вестник Кавказа

В КЧР появится гостиница за 1 млрд рублей

Номер в отеле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гостиничный комплекс на 120 номеров будет построен в Карачаево-Черкесии. Стоимость проекта составит более 1 млрд рублей, льготный кредит выделит "Банк Дом.РФ".

Кредитные договоры по шести проектам в СКФО заключил "Банк Дом.РФ", в частности будет построена крупная гостиница в Карачаево-Черкесии.

На строительство гостиницы в КЧР финансовая организация выделит более 1 млрд рублей. Отель будет рассчитан на 120 номеров.

Всего на Северном Кавказе при участии банка будет построено более тысячи гостиничных номеров, проекты будут реализованы в Карачаево-Черкесии и Дагестане.

Договор заключен в рамках льготной программы финансирования туристической инфраструктуры Минэкономразвития, пишет РБК Кавказ.

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