В КЧР появится гостиница за 1 млрд рублей

Гостиничный комплекс на 120 номеров будет построен в Карачаево-Черкесии. Стоимость проекта составит более 1 млрд рублей, льготный кредит выделит "Банк Дом.РФ".
Кредитные договоры по шести проектам в СКФО заключил "Банк Дом.РФ", в частности будет построена крупная гостиница в Карачаево-Черкесии.
На строительство гостиницы в КЧР финансовая организация выделит более 1 млрд рублей. Отель будет рассчитан на 120 номеров.
Всего на Северном Кавказе при участии банка будет построено более тысячи гостиничных номеров, проекты будут реализованы в Карачаево-Черкесии и Дагестане.
Договор заключен в рамках льготной программы финансирования туристической инфраструктуры Минэкономразвития, пишет РБК Кавказ.