В КБР вычислили пособницу боевиков

Пособница террористов, помогавшая почти 10 лет запрещенной организации, была вычислена в Кабардино-Балкарии. В 2021 году ее объявили в международный розыск.

Объявленная в 2021 году в международный розыск пособница боевиков, была вычислена в Кабардино-Балкарии. Она почти 10 лет сотрудничала с запрещенной в РФ организацией "Имарат Кавказ".

Как сообщает следствие, 34-летняя Регина Абазова с 2015 года собирала деньги на благотворительность. Она открывала сборы якобы для тяжелобольных людей, в поддержку палестинцев, однако все средства уходили на помощь боевикам.

Отмечается, что против Абазовой было заведено уголовное дело за содействие терроризму.