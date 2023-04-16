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В Казахстане тряхнуло на 3,8

В Казахстане тряхнуло на 3,8
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Землетрясение произошло в Казахстане, магнитуда составила 3,8. Эпицентр находился в 43 км от Алматы, энергетический класс подземных толчков достиг 9,2.

На территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 3,8, подземные толчки зарегистрировала сеть сейсмических станции ТОО "СОМЭ" МЧС РК, сообщает МИА "Казинформ".

Как отметили в ведомстве, землетрясение ощущалось в 08:55 по местному времени, эпицентр подземных толчков находился в 43 км на восток от города Алматы.

Подчеркивается, что энергетический класс землетрясения составил примерно 9,2, а магнитуда MPV достигала 3,8. Очаг залегал примерно на глубине 5 км. При этом сведений об ощутимости не было обнаружено.

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