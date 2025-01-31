В Казахстане средства коррупционеров направили на строительство школы

В Улытауской области Казахстана построят школу за счет средств, возвращенных в бюджет после разоблачения коррупционных схем. Здание школы будет рассчитано на 80 мест.

Около 2,4 млрд тенге ($2,7 млн) направили на постройку здания школы в Улытауской области Казахстана. Средства поступили из Спецгосфонда, который пополняется за счет конфискованных у коррупционеров активов.

Сообщается, что здание образовательного учреждения появится в городе Каражал. Школа сможет принять до 80 учащихся.

Отмечается, что здание старой школы будет переоборудовано в детский сад.

В правительстве Казахстана подчеркнули, что к настоящему времени из специального фонда выделили более $100 млн на реализацию социальных проектов в различных регионах страны.