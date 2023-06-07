РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Казахстане снимают с продажи ядовитый сидр из России

В Казахстане снимают с продажи ядовитый сидр из России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Казахстане будет изъят из оборота сидр, которым в РФ насмерть отравились более 30 человек. По факту проводится проверка.

Импортеры алкогольной продукции в соответствии с поручением комитета санэпидконтроля Казахстана снимут с продажи в республике сидр, которым в РФ насмерть отравились более 30 человек. Речь идет о "Мистер Сидр" производства ООО "АНДИ" из Самары.

"Комитет призывает население отказаться от употребления вышеуказанной продукции до выяснения обстоятельств и незамедлительно сообщать обо всех случаях обнаружения реализации такой продукции в комитет или его территориальные подразделения по месту расположения объекта"

– Комитет санэпидконтроля Казахстана

Согласно последним данным, число госпитализированных с отравлением напитком в Ульяновской области, где погибли 20 человек, к утру среды выросло с 31 до 42 человек.

По факту российские правоохранители проводят расследование. Задержан самарский бизнесмен, ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

 

 

Потенциально опасный сидр перехватили в Севастополе

Потенциально опасный сидр перехватили в Севастополе

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
2100 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version