В Казахстане снимают с продажи ядовитый сидр из России

Опубликовано: 12:02, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Казахстане будет изъят из оборота сидр, которым в РФ насмерть отравились более 30 человек. По факту проводится проверка.

Импортеры алкогольной продукции в соответствии с поручением комитета санэпидконтроля Казахстана снимут с продажи в республике сидр, которым в РФ насмерть отравились более 30 человек. Речь идет о "Мистер Сидр" производства ООО "АНДИ" из Самары.

"Комитет призывает население отказаться от употребления вышеуказанной продукции до выяснения обстоятельств и незамедлительно сообщать обо всех случаях обнаружения реализации такой продукции в комитет или его территориальные подразделения по месту расположения объекта"

– Комитет санэпидконтроля Казахстана

Согласно последним данным, число госпитализированных с отравлением напитком в Ульяновской области, где погибли 20 человек, к утру среды выросло с 31 до 42 человек.

По факту российские правоохранители проводят расследование. Задержан самарский бизнесмен, ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.