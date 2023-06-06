Потенциально опасный сидр перехватили в Севастополе

Опубликовано: 17:26, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крупная партия контрафактного сидра была обнаружена правоохранителями в Севастополе. Ведется проверка.

После гибели двух десятков человек в Ульяновской области от отравления разливным сидром, партии с напитком начали привлекать закономерное внимание российских правоохранителей. На этот раз партия потенциально опасного сидра была обнаружена в Севастополе. Контрафакт изъят и отправлен на лабораторную проверку. Специалистам предстоит выяснить приставляет ли сидр опасность для жизни и здоровья людей.

«Обнаружен склад с крупной партией контрафактного сидра… Изъятая партия сидра будет направлена на физико-химическое исследование, которое определит, представляет ли напиток опасность для жизни и здоровья потребителей»

– пресс-служба полиции города

Правоохранители отметили, что представители фирмы-дистрибьютора не предоставили полиции документы, подтверждающие легальность оборота спиртосодержащей продукции. Также на складе была обнаружена неучтенная партия пива.

Напомним, что в результате о траления сидром в Ульяновской области от отравления разливным сидром самарского производства умерли 20 человек, в Самарской области - семеро, в Нижегородской области - двое, в Удмуртии - один.

По факту ведется расследование, возбуждено уголовное дело.