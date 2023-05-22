В Грузии начался сезон отравлений арбузами

Опубликовано: 16:28, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Тбилиси начались случаи отравления фруктами. Чаще всего интоксикация от пестицидов и нитратов возникает после употребления арбуза, дыни, клубники.

Лето еще не началось, а любимые фрукты уже появились на прилавках. Выращенные искусственно арбузы, дыни и клубника зачастую грозят отравлением, напомнили в Первой университетской клинике Тбилиси.

В грузинской столице с наступлением теплого сезона участились случаи пищевого отравления, связанные с фруктами. Чаще всего жители города травятся арбузами, клубникой, дынями, полными опасной химии.

"Обращаемость с пищевой интоксикацией возросла. Это особенно совпадает с наступлением весны, когда преждевременно завозят такие фрукты, которые зависят от сезона и их выращивают искусственно"

– директор клиники Леван Ратиани

Фрукты выращивают на неорганических удобрениях, в результате в них накапливаются пестициды. При отравлении нитратным арбузами и другими фруктами важно вывести токсин из организма, иначе пациенту грозит аллергия, почечная недостаточность, печеночная недостаточность, полиорганная недостаточность, заявил медик в эфире телекомпании "Рустави 2".

Как избежать отравления фруктами?

Специалисты советуют тщательно мыть овощи и фрукты, лучше всего замачивать их в воде. Такая мера позволит на 41% снизить количество пестицидов и нитратов в продукте. Лучше стараться приобретать сезонные, локальные и натуральные фрукты - это позволит в разы минимизировать риск отравления.