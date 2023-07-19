В Казахстане построят новые ГПЗ

Опубликовано: 9:46, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Официальный сайт ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.

У Казахстана – огромный потенциал в производстве полимеров для промышленности и народного потребления, для этого нужны лишь газоперерабатывающие заводы, которые возведут в западных регионах страны.

Казахстан может самостоятельно производить всю линейку нужных промышленности и народному хозяйству полимеров – от базовых до готовых товаров потребительского сектора, но для этого нужны газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) – в сырье недостатка нет, отметили участники конференции "День переработчика", прошедшей накануне.

Производители полимеров, в числе которых - АО НК "КазМунайГаз", СИБУР, KPI и более 70 потребителей полимерного сырья Казахстана и России пришли к выводу о необходимости строительства таких предприятий, которые заработают на западе Казахстана, сообщает пресс-служба министерства энергетики страны.

"Имеется исходное сырье для проектов нефтегазохимии: пропан, бутан, параксилол и бензол. С целью увеличения ресурсной базы также планируется строительство ряда газоперерабатывающих заводов на базе сырья месторождения Тенгиз, Карачаганак и Кашаган"

- Минэнерго Казахстана

В Атырауской области уже заработал завод по производству полипропилена, его мощность - 500 тыс т, вскоре будет построено аналогичное предприятие мощностью 1 250 тыс т, - отметили в ведомстве, передает Sputnik Казахстан.

Это позволит минимизировать импорт пластмассы, сейчас страна закупает ее на $1,37 млрд, что составляет 3,8% от ее общего импорта.