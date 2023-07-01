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Казахстан раздумывает над покупкой российского бензина Аи-95

Казахстан раздумывает над покупкой российского бензина Аи-95
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российский бензин Аи-95 может появиться на сетевых АЗС в Казахстане. Импорт топлива из РФ может быть запущен из-за высокого сезонного спроса.

Ряд крупных сетей автозаправок в Казахстане рассматривают возможность закупать бензин Аи-95 в России, рассказали в Минэнерго РК.

"Принимая во внимание период летних отпусков и повышенный спрос на Аи-95, крупными сетями АЗС - PetroRetail, Sinooil, Helios и "Газпромнефть" - прорабатываются вопросы импорта автобензина Аи-95 в рамках индикативного плана между министерствами энергетики РК и РФ"

– ведомство

В министерстве добавили, что вдобавок на НПЗ в Шымкенте начиная с понедельника и на 10 дней будет временно остановлено оборудование для производства бензина.

Поэтому для сохранности запасов топлива были внесены изменения в планы по производству бензина. В частности, Атырауский НПЗ должен будет в июле произвести не 20, а 45 тыс т премиального бензина Аи-95.

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