Вестник Кавказа

В Катаре стартовали переговоры по Сирии в астанинском формате

В Катаре стартовали переговоры по Сирии в астанинском формате
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ситуацию в Сирии обсуждают сегодня в Катаре. На полях Дохийского форума закрытые переговоры проводят главы МИД России, Ирана и Турции.

Переговоры в астанинском формате проводят сегодня в Катаре министры иностранных дел РФ Сергей Лавров, Ирана Аббас Арагчи и Турции Хакан Фидан.

Встреча глав МИД стран-участниц Астанинского формата проходит в закрытом формате.Переговоры ведутся на полях 22-го Дохийского форума.

Ранее сообщалось, что участие в переговорах в Дохе примет также спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Сегодняшняя встреча связана с обострением ситуации в Сирии. Напомним, 27 ноября боевики "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) напали на Алеппо и другие города на севере Сирии. Правительственные войска страны противостоят экстремистам, поддержку оказывает российская сторона.

Конфликт в Сирии длится уже 13 лет, астанинский формат появился в 2017 году, передает ТАСС.

Катарский премьер-министр, глава МИД Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани ранее отметил, что происходящее в Сирии очень быстро меняется и ситуация может усугубиться.

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